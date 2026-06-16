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Mejores momentos | 16 de junio

¡Javier no da crédito! La exhibición de Secun de la Rosa en el Una de Cuatro

El actor ha demostrado su espíritu competitivo firmando una prueba espectacular.

La exhibición de Secun de la Rosa en el Una de Cuatro

¡Javier no da crédito! La exhibición de Secun de la Rosa en el Una de Cuatro

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Javier tenía el honor, por segundo programa consecutivo, de contar con la ayuda de Secun de la Rosa y Alicia Borrachero en las pruebas previas a El Rosco para tratar de sumar la máxima cantidad de segundos posibles.

Esta vez, en el Una de Cuatro, la influencia de los invitados ha sido máxima. Secun ha sido el encargado de comenzar la prueba y ha estado a punto de completarla el solo sin cometer ningún error.

Javier, alucinado, tan solo ha tenido que responder a dos preguntas y, nada más terminar, ha felicitado y agradecido a su compañero su increíble desempeño. ¡No te pierdas este momentazo!

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