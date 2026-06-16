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El primo de Rafa Mir denuncia los posibles intereses de las denunciantes: "Se sabe a nivel interno lo que estas chicas quieren"

Sebastián, primo de Rafa Mir, entra en directo en Y ahora Sonsoles para aclarar lo que la familia y su círculo más cercano piensa sobre la sentencia.

Familiar Rafa Mir

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Marta Ruiz Romero
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Rafa Mir ha sido condenado a 8 años y medio de prisión por una agresión sexual en 2024 a una joven de 21 años. La Fiscalía le dio la razón a la denunciante considerando que fue agredida en dos ocasiones.

En el lugar de los hechos se encontraban Rafa, dos amigos más entre los que se encontraba otro acusado, Pablo Jara, y la víctima. Tanto él futbolista como Jara han dejado claro mediante redes y medios de comunicación que no están de acuerdo con sus respectivas sentencias.

Ahora, son los policías que se encargaron de atender a las víctimas los que están siendo investigados ya que las afectadas testificaron que el comportamiento de los policías no fue el adecuado y por ello no pudieron testificar lo ocurrido, una actitud que también presenció el padre de una de las denunciantes.

Según el abogado de una de las denunciantes cree que los acusados sí se tomaron en serio el procedimiento y que además: "Han tenido una defensa impecable", sin embargo, asegura que los policías tuvieron una actitud "extraña" durante el juicio, como si llevasen el "un guión actuado".

Pablo Muñiz se ha desplazado hasta Murcia para hablar con parte de la familia que ha considerado esta situación como un "golpe muy duro" para la carrera del futbolista además de intentar recurrir la sentencia. Sebastián, un primo muy cercano, ha contado para Y ahora Sonsoles que el círculo cercano está muy afectado porque todo el mundo sabe "lo que estas chicas quieren" en referencia a una posible compensación económica y asegurando que "nadie se esperaba una sentencia así".

Además, pese a que no sabe que pasó en ese chalet aquel día, no cree que nigún policía vaya a jugarse su carrera por dar falsos testimonios, aclarando que fueron "neutrales y acépticos".

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