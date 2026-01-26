El Rosco | 26 de enero
Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?
El concursante madrileño no se ha conformado con firmas tablas, sino que ha sacado su artillería para recuperar el color naranja de ganador.
El duelo entre Manu y Rosa ha entrado en una etapa de incertidumbre total y de tensión permanente por ver quién de los dos caza definitivamente el bote. En este Rosco han jugado por un premio de 2.668.000 euros y ha sido la coruñesa, por sólo dos segundos, quien ha empezado la prueba después de bastantes días con desventaja de tiempo. Se lo debe a Jalis de la Serna, que ha roto la mala racha de la concursante en el ¿Dónde Están?.
El comienzo del duelo ha vuelto a ser idéntico en ambos atriles: siete respuestas correctas. Esa igualdad se ha mantenido, incluso teniendo en cuenta la ligera ventaja que Manu ha llegado a tener al completar la primera vuelta con 21 aciertos. Rosa, aunque necesitando más jugadas, ha terminado por darle alcance.
¿Podría haber terminado El Rosco con esas tablas? Ambos concursantes son incapaces de guardar silencio si se ven con alguna respuesta clara. Manu tenía dos y ambas las ha convertido en aciertos. Con ese jaque, se ha plantado en 23 confiando en recuperar el color naranja de ganador. Dependía de lo que Rosa hiciera. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!
