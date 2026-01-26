Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 26 de enero

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

El concursante madrileño no se ha conformado con firmas tablas, sino que ha sacado su artillería para recuperar el color naranja de ganador.

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo entre Manu y Rosa ha entrado en una etapa de incertidumbre total y de tensión permanente por ver quién de los dos caza definitivamente el bote. En este Rosco han jugado por un premio de 2.668.000 euros y ha sido la coruñesa, por sólo dos segundos, quien ha empezado la prueba después de bastantes días con desventaja de tiempo. Se lo debe a Jalis de la Serna, que ha roto la mala racha de la concursante en el ¿Dónde Están?.

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

El comienzo del duelo ha vuelto a ser idéntico en ambos atriles: siete respuestas correctas. Esa igualdad se ha mantenido, incluso teniendo en cuenta la ligera ventaja que Manu ha llegado a tener al completar la primera vuelta con 21 aciertos. Rosa, aunque necesitando más jugadas, ha terminado por darle alcance.

¿Podría haber terminado El Rosco con esas tablas? Ambos concursantes son incapaces de guardar silencio si se ven con alguna respuesta clara. Manu tenía dos y ambas las ha convertido en aciertos. Con ese jaque, se ha plantado en 23 confiando en recuperar el color naranja de ganador. Dependía de lo que Rosa hiciera. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista
Mejores momentos | 26 de enero

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

Marta Hazas y Javier Veiga
Entrevista

La tradición que ha afianzado la relación de Marta Hazas y Javier Veiga: "Pasamos las Navidades separados, es muy saludable"

atragantamientos
Consejos

Cuatro personas fallecidas por atragantamiento en un mes: ¿cómo podemos evitarlos?

En tan solo un mes, cuatro personas han fallecido por atragantamiento en nuestro país. El último de ellos: un niño de 10 años en Puebla de la Reina (Badajoz).

Josefa y Soledad
Lo vemos

Josefa, una madre con el síndrome del nido lleno: "Desde que mi hija volvió a casa, discutimos todo el tiempo"

Muchos padres sufren el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de casa, pero pocos hablan del sentimiento contrario: el síndrome del nido lleno. Josefa es una de esas madres a las que le encantaría que su hija se independizase.

Víctima estafa WhatsApp

Cristina, víctima de la estafa del WhatsApp: "Lograron quitarle a mis conocidos más de 2.000 euros"

Adamuz

Las familias de las víctimas de Adamuz que reniegan del homenaje: "No quiero compartir espacio con los asesinos de mi hermano"

Vecinos de Sueca

Vecinos de Sueca, consternados ante el asesinato de un menor de 13 años: "Creo que este hombre está encubriendo a su hijo"

Publicidad