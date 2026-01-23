“Hay que sacar todo”: Manu, obligado a un 24 en El Rosco para evitar la Silla Azul

Cada Rosco es una barbaridad de talento tanto por parte de Manu como de Rosa. Los dos han llevado su duelo al límite en una tarde con 2.662.000 euros de bote. El madrileño ha vuelto a comenzar la prueba, fruto del nuevo pinchazo de su rival en el ¿Dónde Están? y de aportaciones como el pleno de Arantxa de Benito en La Pista gracias a Amaral.

Tras un arranque idéntico, ambos concursantes con cinco respuestas correctas, Manu ha brillado con un turno de diez letras en verde. Sin embargo, se ha estancado después y Rosa ha recuperado esa distancia para que ambos terminaran la primera vuelta casi a la par: ella con 21 aciertos, él con 20.

El desenlace ha llegado por la vía rápida. Rosa, en su siguiente jugada, ha sacado dos respuestas más y se ha plantado. Después, Manu ha ido a por la remontada pero se ha complicado el objetivo con un fallo. El reto se ha vuelto aún más heroico, como le ha resumido Roberto Leal: “Hay que sacar todo”. ¿Llegará a 24 aciertos para evitar la Silla Azul? ¡Descúbrelo en el vídeo!