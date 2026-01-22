Manu, a por una remontada heroica: los 22 aciertos de Rosa en un Rosco contrarreloj

Manu y Rosa se crecen en la adversidad y los dos han tenido oportunidad para demostrarlo en este duelo en El Rosco. En el caso de la coruñesa, ha tenido que hacer frente al poco tiempo que ha acumulado en las pruebas, dos segundos inferior incluso a la marca de hace sólo dos programas y que entonces supuso un reto fallido. Ha sido un programa de alta intensidad e, incluso, con el insólito momento de los dos concursantes bailando en La Pista. Lo que no consiga Torito…

Manu ha comenzado la prueba con 38 segundos de ventaja y, por lo tanto, con la tranquilidad de poder pensar bien cada respuesta. En cambio, Rosa sabía que dudar era como una penalización. Tras unos turnos igualados entre los dos atriles, la coruñesa ha acelerado para completar la primera vuelta con 21 aciertos. ¡Y sólo le quedaban 3 segundos!

Lejos de conformarse, Rosa ha querido arriesgar: “Tengo una opción que creo que no va a ser, pero probamos”. Ha hecho bien porque ha acertado y se ha plantado con 22 letras en verde. Es el listón que ha dejado para Manu, en ese momento aún por U en la primera vuelta y con el reto de remontar ocho aciertos para, al menos, empatar. ¡Revive este Rosco de titanes en el vídeo!