El regalo de Reyes que Rosa recibió "decepcionada" y ha terminado conservando "con mucho cariño"

Las raíces argentinas están muy presentes en la Navidad de Rosa, tanto en sus recuerdos como en las tradiciones que mantiene con su familia en La Coruña. Por eso, llama la atención su menú, tanto en Nochebuena como en Nochevieja: casi todos los platos son fríos porque, pese a que aquí es invierno, allí es verano.

La concursante tiene dos días preferidos en estas fiestas. Por una parte, la noche del 24 de diciembre: "Me gusta cocinar y compartir la cocina con mi madre". De hecho, revela la receta que reservan durante todo el año sólo para estos días especiales: "El vitel toné". Explica los ingredientes y cómo se hace: "Parece un poco fuerte pero está muy bueno".

El otro día clave para Rosa es la mañana de Reyes Magos porque lo sigue viviendo con sus hermanos "como niños". Además, recuerda un regalo que recibió a los 6 años "un poco decepcionada" porque había pedido con mucha ilusión "un coche de la Barbie". No le llegó, pero sí "un perro de peluche" y su madre le dijo: "Es muy especial porque te va a quedar para toda la vida". Efectivamente, lo sigue conservando. ¡Descubre el lado más navideño de Rosa en el vídeo!