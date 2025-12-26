Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su lado más navideño

El regalo de Reyes que Rosa recibió "decepcionada" y ha terminado conservando "con mucho cariño"

La concursante revela que su familia mantiene la tradición de comer comidas argentinas, con le gusta cocinar junto con su madre y que tienen un plato estrella que sólo hacen en Nochebuena y Nochevieja. ¿De cuál se trata?

El regalo de Reyes que Rosa recibió "decepcionada" y ha terminado conservando "con mucho cariño"

Publicidad

Las raíces argentinas están muy presentes en la Navidad de Rosa, tanto en sus recuerdos como en las tradiciones que mantiene con su familia en La Coruña. Por eso, llama la atención su menú, tanto en Nochebuena como en Nochevieja: casi todos los platos son fríos porque, pese a que aquí es invierno, allí es verano.

La concursante tiene dos días preferidos en estas fiestas. Por una parte, la noche del 24 de diciembre: "Me gusta cocinar y compartir la cocina con mi madre". De hecho, revela la receta que reservan durante todo el año sólo para estos días especiales: "El vitel toné". Explica los ingredientes y cómo se hace: "Parece un poco fuerte pero está muy bueno".

El otro día clave para Rosa es la mañana de Reyes Magos porque lo sigue viviendo con sus hermanos "como niños". Además, recuerda un regalo que recibió a los 6 años "un poco decepcionada" porque había pedido con mucha ilusión "un coche de la Barbie". No le llegó, pero sí "un perro de peluche" y su madre le dijo: "Es muy especial porque te va a quedar para toda la vida". Efectivamente, lo sigue conservando. ¡Descubre el lado más navideño de Rosa en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

El regalo de Reyes que Rosa recibió "decepcionada" y ha terminado conservando "con mucho cariño"

El regalo de Reyes que Rosa recibió "decepcionada" y ha terminado conservando "con mucho cariño"

Así decoran el árbol de Navidad Jorge Fernández y Laura Moure: confesiones, villancicos y tradiciones

Así decoran el árbol de Navidad de La ruleta Jorge Fernández y Laura Moure: confesiones, villancicos y tradiciones

Orozco

Los invitados de La Voz felicitan la Navidad y comparten sus propósitos para 2026

Sonsoles Ónega y sus colaboradores nos cuentan cómo son sus Navidades: "No puede faltar una foto de mi abuela en cada mesa"
Navidad

Sonsoles Ónega y sus colaboradores nos cuentan cómo son sus Navidades: "No puede faltar una foto de mi abuela en cada mesa"

La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"
¡Felices fiestas!

La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes
El Rosco | 24 de diciembre

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Los dos concursantes han firmado tablas con 23 aciertos, lo que supone disfrutar de un día de Navidad con total tranquilidad al evitar la próxima Silla Azul.

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Los versos del concursante han sido su particular regalo navideño para Natalia Millán, Alejos Sauras, Roberto Brasero y Vanesa Romero.

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Fofito

El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

Publicidad