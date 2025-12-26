El presentador se atreve con El Desafío
José Yélamo: “He cumplido un sueño y vengo a ganar”
El presentador de LaSexta ha dejado a un lado la política para entrar a formar parte de los concursantes de la sexta edición del programa presentado por Roberto Leal. Descubre todo lo que nos ha contado José Yélamo sobre El Desafío.
José Yélamo se considera un gran seguidor de El Desafío, “siempre me imaginaba participando y cuando vine de invitado me salió ok la prueba, he cumplido un sueño, vengo a ganar” ha afirmado el concursante de la sexta edición.
"Hago equipo y espero que me sirva para camelar al jurado"
Sobre sus puntos fuerte, el presentador asegura que “creo que tengo una virtud, que es que hago equipo y espero me sirva para camelar al jurado” ha afirmado Yélamo con confianza.
A la hora de encajar las críticas de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, el concursante se considera un “encajador profesional” por su trabajo. No te pierdas todo lo que nos ha contado José Yélamo sobre su participación en El Desafío.
