El Rosco | 14 de noviembre
Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco
El concursante madrileño se ha plantado cuando los marcadores reflejaban un empate a 21 aciertos, pero su rival ha decidido arriesgar por el bote de 2.386.000 euros.
Después de tres empates consecutivos, este Rosco parecía abocado al cuarto en una semana plácida para Manu y Rosa, porque así han podido esquivar la Silla Azul. Sin embargo, la decisión final de la concursante coruñesa ha roto esa inercia de forma inesperada. Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón han vivido como invitados este cara a cara, el último de su visita, que antes ha tenido como broche una actuación del cantaor llena de embrujo.
Rosa ha comenzado El Rosco con 18 segundos de ventaja, aunque esta vez el tiempo no ha jugado un papel clave. Tanto ella como Manu han estado muy enchufados y muy parejos durante la primera vuelta, con turnos de varios aciertos que han hecho este duelo muy rápido. Tras la Z, los marcadores reflejan un emocionante 20-19 a favor del madrileño.
En un toma y daca durante los siguientes turnos, ambos se han situado con empate a 21 aciertos. Manu lo ha dado por bueno y se ha plantado, confiando en que su rival aceptara el pacto. Sin embargo, no ha sido así y Rosa, tentada por el bote de 2.386.000 euros y su convicción en otra respuesta, ha arriesgado. ¿Para bien o para mal? ¡No te pierdas este trepidante Rosco en el vídeo!
