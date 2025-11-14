Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 14 de noviembre

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

El concursante madrileño se ha plantado cuando los marcadores reflejaban un empate a 21 aciertos, pero su rival ha decidido arriesgar por el bote de 2.386.000 euros.

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Después de tres empates consecutivos, este Rosco parecía abocado al cuarto en una semana plácida para Manu y Rosa, porque así han podido esquivar la Silla Azul. Sin embargo, la decisión final de la concursante coruñesa ha roto esa inercia de forma inesperada. Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón han vivido como invitados este cara a cara, el último de su visita, que antes ha tenido como broche una actuación del cantaor llena de embrujo.

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

Rosa ha comenzado El Rosco con 18 segundos de ventaja, aunque esta vez el tiempo no ha jugado un papel clave. Tanto ella como Manu han estado muy enchufados y muy parejos durante la primera vuelta, con turnos de varios aciertos que han hecho este duelo muy rápido. Tras la Z, los marcadores reflejan un emocionante 20-19 a favor del madrileño.

En un toma y daca durante los siguientes turnos, ambos se han situado con empate a 21 aciertos. Manu lo ha dado por bueno y se ha plantado, confiando en que su rival aceptara el pacto. Sin embargo, no ha sido así y Rosa, tentada por el bote de 2.386.000 euros y su convicción en otra respuesta, ha arriesgado. ¿Para bien o para mal? ¡No te pierdas este trepidante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!
Mejores momentos | 14 de noviembre

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”
Mejores momentos | 14 de noviembre

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”

María José Cantudo
Exclusiva

María José Cantudo vende su casa en nuda propiedad: "Allí va a vivir siempre, pero no tendrá la propiedad como tal"

Tras ganar la batalla judicial contra María José Nieto, conocemos la situación económica de María José Cantudo.

Bustamante
En plató

David Bustamante, sobre los 'haters': "Sufro por mi hija, es duro que se rían de su padre o se metan con su físico"

El cantante acumula 23 años de éxitos y sigue conquistando al público como el primer día. Sin embargo, recientemente ha tenido que enfrentarse a las críticas por su físico.

Andrés Burguera

Andrés Burguera carga de nuevo contra Pajares tras sus últimas declaraciones: "No obligo a nadie a tener una relación"

María, la niña del pompón

La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo, sobre los ataques de Julián Contreras a Cayetano Rivera: "Es lamentable escuchar eso de un hermano"

Publicidad