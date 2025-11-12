Mejores momentos | 12 de noviembre
Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?
El concursante ha improvisado un chiste para ilustrar hasta qué punto se disfruta un empate como el que protagonizó con Rosa en el último Rosco.
Qué tranquilidad y qué paz se respira en el plató de Pasapalabra cada vez que comienza así, como ha empezado este programa: sin Silla Azul. Manu y Rosa han podido evitar esta prueba, siempre tensa e incierta, tras su empate en el pasado Rosco. Firmaron tablas, con 22 aciertos, y ya van 73 veces.
Roberto Leal ha señalado que ha notado a Rosa tan relajada “como en un chill out”, y aún lo ha estado más tras descubrir la cantidad de dinero que lleva acumulado en sus 250 programas: 131.400 euros. Por su parte, Manu ha llegado a su tarde número 380 con 239.400 euros atesorados.
El concursante madrileño también ha expresado lo que se disfruta un empate y lo ha hecho en forma de chiste. Haciendo las veces de un monologuista, ha improvisado al bromear con lo que le receta el médico para relajarse, provocando las risas en el plató. ¡Dale al play!
