Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de noviembre

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

El concursante ha improvisado un chiste para ilustrar hasta qué punto se disfruta un empate como el que protagonizó con Rosa en el último Rosco.

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Qué tranquilidad y qué paz se respira en el plató de Pasapalabra cada vez que comienza así, como ha empezado este programa: sin Silla Azul. Manu y Rosa han podido evitar esta prueba, siempre tensa e incierta, tras su empate en el pasado Rosco. Firmaron tablas, con 22 aciertos, y ya van 73 veces.

La jugada final de Manu que decide El Rosco con un bote de 2.368.000 euros en juego

Roberto Leal ha señalado que ha notado a Rosa tan relajada “como en un chill out”, y aún lo ha estado más tras descubrir la cantidad de dinero que lleva acumulado en sus 250 programas: 131.400 euros. Por su parte, Manu ha llegado a su tarde número 380 con 239.400 euros atesorados.

El concursante madrileño también ha expresado lo que se disfruta un empate y lo ha hecho en forma de chiste. Haciendo las veces de un monologuista, ha improvisado al bromear con lo que le receta el médico para relajarse, provocando las risas en el plató. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo: "La familia de Bertín Osborne está un poco cansada de las salidas de tono de Gabriela Guillén"

Pilar Vidal
EXCLUSIVA

Pilar Vidal, sobre el conflicto de Andy y Lucas: "Al principio ganaban al mes 200.000 euros cada uno, pero Lucas tuvo más cabeza"

Boticaria García
Salud

De sartenes a tuppers: Boticaria García nos cuenta qué objetos cotidianos contienen sustancias dañinas para nuestra salud

Carmen
Denuncia

Carmen, en huelga de hambre para intentar echar a su inquiokupa: "Es lo único que me queda con esta ley que nos está arruinando"

Su desesperación la ha llevado a declararse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento, tratando de que alguien la escuche y solucione su problema: tiene un inquiokupa que le está haciendo la vida imposible.

Aitor
Historia de superación

Aitor, el surfista al que una ola dejó ciego: "A los tres meses, aún con puntos en el ojo, volví al mar"

Se quedó ciego por la fuerza de una ola mientras surfeaba, pero lejos de cogerle miedo, le dio impulso para pelear y aprender a levantarse. Hoy, Aitor nos cuenta su increíble historia de superación.

Laura

Despedida estando de baja por subir una foto en un concierto: "Yo tengo un problema en la pierna, ¿no puedo estar sentada allí?"

Tamara

La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos"

Ana

Madre de una víctima de acoso escolar denuncia la inacción del colegio: "Tienen conocimiento del vídeo en el que la abofetean"

Publicidad