La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

El presentador de Pasapalabra afirma que, por sus hijos, su día favorito de la Navidad es el 25 de diciembre y elige el menú esencial que no debe faltar en estos días: "Mi suegra hace una lubina al horno increíble".

Alberto Mendo
Publicado:

¡Cómo no le va a gustar la Navidad a un presentador que se pasa el año de Rosco en Rosco! Roberto Leal se ha puesto elegante para celebrar estas fechas tan especiales en Pasapalabra y comparte algunas de sus tradiciones y recuerdos.

El presentador reconoce que hay una tradición no buscada en su familia pero que todos los años les pasa: se hacen un lío con las Campanadas. "Siempre hay alguien que se adelanta con los cuartos, que se hace el gracioso... o no, pero acabamos comiéndonos las uvas antes que nadie o después que nadie", cuenta. Por eso, resume: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez, y el día que pase... ¡se acabará el mundo!".

Roberto revela su día favorito de la Navidad: el 25 de diciembre. Por él mismo, es el día de Reyes Magos, pero ha cambiado de parecer por sus hijos. "Ha pasado por la noche Papa Noel por casa y, por la ilusión con la que se levantan, lo vivimos a tope", asegura. Además, el presentador comparte algunos de sus recuerdos más especiales, revela el plato que no debe faltar en las comidas o cenas de estos días y recuerda ese regalo que recibió y le dejó huella. ¡Dale al play!

