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El Rosco | 20 de abril

Volantazo de David en Pasapalabra: toma el mando en El Rosco... ¡a dos del bote!

El concursante barcelonés ha tomado la iniciativa en este duelo y se ha situado en 23 aciertos, liderando un final de alto voltaje y disputado contra Javier.

Volantazo de David en Pasapalabra: toma el mando en El Rosco... ¡a dos del bote!

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Alberto Mendo
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David y Javier han demostrado en este Rosco que el alto nivel de uno aumenta la exigencia del otro. Tras varios programas en los que el madrileño ha establecido el listón del duelo, esta vez ha sido el barcelonés quien ha tomado el mando tratando de cambiar su rumbo en Pasapalabra y recuperar el color naranja. Ha sido el broche a un programa lleno de momentazos, como escuchar precisamente a Javier ‘operizando’ la canción ‘Laura no está’, de Nek, en La Pista tras firmar un brillante pleno.

Así suena ‘Laura no está’, de Nek, en la voz lírica de Javier en La Pista: “¡Qué pasada!”

Ha sido simbólico que precisamente David haya llegado con más segundos a El Rosco y, por lo tanto, haya sido el encargado de comenzar la prueba, aunque sólo haya sido con una ventaja de tres segundos. Esta vez, el pulso entre los dos concursantes ha sido especialmente vibrante e igualado, con largos turnos en ambos atriles. En el caso del barcelonés, ha sido llamativa la evolución: una jugada de seis aciertos, otra de siete y otra de ocho. Ha terminado la primera vuelta con 22 letras en verde y, en su siguiente jugada, ha llegado a 23.

Javier, aunque manteniendo su nivel habitual, ha ido esta vez ligeramente por detrás en el marcador. De hecho, se ha visto en la tesitura de ir a por la remontada, y nunca hay que perder de vista que llegar a 23 aciertos es un reto muy complicado pese a que estos concursantes loguen hacerlo frecuente. ¡Descubre el final de este apasionante Rosco en el vídeo!

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