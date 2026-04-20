El brillante regreso de Luis Merlo a Pasapalabra: arrasando en el Una de Cuatro

Con elegancia, con serenidad y casi sin inmutarse, así han sido el regreso de Luis Merlo a Pasapalabra y su brillante actuación en la prueba Una de Cuatro. “¡Muy bien!”, le ha felicitado Javier, agradecido por esta ayuda. El concursante ha conseguido 22 segundos, la mayoría con los aciertos del actor. Sin duda, ha sido un buen inicio para mantener la buena racha tras el gran Rosco de 23 aciertos que firmó en el anterior programa.

Luis Merlo ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra y lo ha hecho en el equipo de Javier junto a Lidia San José. Por su parte, David ha dado la bienvenida a su equipo a Iñaki Urrutia y Luz Valdenebro.

Lidia ha sido la encargada de romper el hielo entre este cuarteto de invitados con el Una de Cuatro. Tanto la actriz como Javier sólo han conseguido un acierto, por lo que el turno le ha llegado rápido a Luis. El actor ha ido enlazando respuestas hasta justo el límite del tiempo, firmando una jugada sobresaliente. ¡Revívelo en el vídeo!