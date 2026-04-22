Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

David y Javier se han convertido en maestros del suspense en este Rosco. Los dos han mantenido el misterio cuando sus marcadores reflejaban un empate a 22 aciertos, ya que ambos daban la sensación de tener alguna opción para arriesgar. El bote es cada vez más tentador, y esta vez han jugado por un premio de 412.000 euros.

Por once segundos de diferencia, David ha empezado la prueba. Sin embargo, los dos han llegado con una gran cantidad de segundos y ese desahogo se ha notado en sus estrategias. La ventaja ha ido fluctuando entre uno y otro atril, aunque ha sido precisamente el barcelonés quien ha terminado antes la primera vuelta, con 21 aciertos y sumando uno más en ese mismo turno. Exactamente lo mismo ha hecho Javier instantes después.

Con ese parcial reflejando un empate a 22 con final imprevisible, los dos concursantes han dado señales ambiguas. Ambos parecían tener algún as en la manga, ¿pero lo suficientemente claro como para arriesgar? Con aún muchos segundos por delante en sus marcadores, también era un misterio quién movería pieza primero. ¡Descubre este apasionante desenlace en el vídeo!