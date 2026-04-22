Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 22 de abril

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

Los dos concursantes disputan un igualadísimo duelo con un desenlace de infarto, tentados por un bote de 412.000 euros.

4-rosco22a

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

David y Javier se han convertido en maestros del suspense en este Rosco. Los dos han mantenido el misterio cuando sus marcadores reflejaban un empate a 22 aciertos, ya que ambos daban la sensación de tener alguna opción para arriesgar. El bote es cada vez más tentador, y esta vez han jugado por un premio de 412.000 euros.

Por once segundos de diferencia, David ha empezado la prueba. Sin embargo, los dos han llegado con una gran cantidad de segundos y ese desahogo se ha notado en sus estrategias. La ventaja ha ido fluctuando entre uno y otro atril, aunque ha sido precisamente el barcelonés quien ha terminado antes la primera vuelta, con 21 aciertos y sumando uno más en ese mismo turno. Exactamente lo mismo ha hecho Javier instantes después.

Con ese parcial reflejando un empate a 22 con final imprevisible, los dos concursantes han dado señales ambiguas. Ambos parecían tener algún as en la manga, ¿pero lo suficientemente claro como para arriesgar? Con aún muchos segundos por delante en sus marcadores, también era un misterio quién movería pieza primero. ¡Descubre este apasionante desenlace en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-rosco22a

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

3-venganza

La venganza de Lidia San José en La Pista... ¡gracias a su iPod!: “Ojo a la joven”

2-pleno

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

1-despiste
Mejores momentos | 22 de abril

El despiste de Roberto Leal que podría ser premonitorio: Javier, ¿próximo ganador del bote?

Paz Vega
Exclusiva

La delicada situación económica de Paz Vega tras su separación: "Ahora mismo vive en un piso del que solo tiene el 35%"

Lucas
Famosos

Lucas no se presenta a la vista previa del juicio con el antiguo promotor de Andy y Lucas: "Él dice que va a llegar hasta el final"

Comienza el juicio por la demanda de su antiguo productor, Pol, que le reclama 400.000 euros por los conciertos que organizó y por el que, según él, no le pagaron. Una vista previa a la que el propio Lucas no se ha presentado.

Andrés Burguera
Exclusiva

El enfado de Andrés Burguera tras el último ataque de su padre, Pajares: "En mi próxima vida me pediré a otro padre"

El hijo de Andrés Pajares ha contestado a las duras palabras del actor, que le calificaba de "malnacido". Este ha tirado de ironía, dejando claro el distanciamiento que hay entre padre e hijo.

Georgina Rodríguez

Hablamos con la familia que ha recibido la donación de Georgina Rodríguez: "Es una esperanza"

Pediatra

Denuncian a la pediatra por llenar su agenda de citas falsas para no trabajar: "La han trasladado de centro"

falso Pablo

La versión de la hija de Elena, acusada de engañar a varias mujeres con el 'falso Pablo': "Mi madre no entiende de teléfonos"

Publicidad