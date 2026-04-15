David revela qué momento de Pasapalabra vive con “una sensación de amor-odio”

David ha pasado del color naranja al azul tras El Rosco del pasado programa. Poco pudo hacer para evitar la derrota luchando a la vez contra Javier y contra el tiempo, aunque lo que realmente le pudo fue la ansiedad al arriesgar con una última respuesta que terminó en fallo y que podría haber evitado ya con 22 aciertos.

En cualquier caso, la decisión le ha llevado a afrontar una nueva Silla Azul. El barcelonés ha superado este examen con éxito y se ha ganado jugar su sexto programa en Pasapalabra, con un premio ya acumulado de 6.000 euros. Además, estrena equipo con la llegada de nuevos invitados, en su caso con Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Gemma Mengual. Por su parte, Javier ha recibido como refuerzos a Noelia López y Paco Cabezas.

Roberto Leal ha felicitado a David por seguir en el programa. “Es una sensación de amor-odio lo de la Silla”, ha confesado el concursante sobre cómo vive uno de los momentos más tensos de Pasapalabra. ¡Dale al play!