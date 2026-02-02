Un avance clave contra el cáncer de páncreas: Barbacid detalla su investigación en El Hormiguero

El Hormiguero recibió al doctor Mariano Barbacid, uno de los científicos españoles más prestigiosos, que visitó el programa para explicar un avance que puede marcar un antes y un después en la lucha contra el cáncer de páncreas.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Barbacid explicó que su equipo ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, sin que aparezcan resistencias, algo que hasta ahora no se había conseguido en este tipo de cáncer, uno de los más agresivos y con peor pronóstico.

El investigador detalló que se trata de un proceso largo y complejo: “Son experimentos que duran muchos meses”, explicó, recordando que el trabajo comenzó hace años.

La clave del éxito ha sido una estrategia innovadora basada en atacar la célula tumoral desde tres ángulos distintos. “Atacamos por dos vías y fue la primera vez que un tumor regresaba”, señaló Barbacid, aunque matizó que en aquel momento se trataba de tumores muy pequeños y solo ocurrió en algunos casos.

Lejos de conformarse, el equipo continuó investigando durante años hasta dar con una tercera vía decisiva: “Lo más interesante es que los tumores no vuelven”, aseguró el científico, subrayando la importancia de este hallazgo.

Barbacid destacó además que dentro de muy poco una empresa sacará un fármaco para alargar la vida de los pacientes que presenten este tipo de cáncer. Este tratamiento no es quimioterapia, lo que supone un cambio radical en el enfoque terapéutico: “Será la primera vez que un fármaco funciona y no es quimioterapia”, afirmó, despertando una enorme expectación tanto en el plató como entre los espectadores.

Una entrevista histórica en El Hormiguero que puso en primer plano el valor de la investigación científica, el trabajo a largo plazo y la esperanza real de nuevos tratamientos contra uno de los cánceres más difíciles de tratar.