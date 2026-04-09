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Mejores momentos | 9 de abril

“Tendremos que acostumbrarnos”: Roberto Leal alucina como resuelve el ¿Dónde están? David

Ambos concursantes han resuelto el panel de ¿Dónde Están? en su primer intento.

“Tendremos que acostumbrarnos”: Roberto Leal alucina como resuelve el ¿Dónde están? David

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Javier lleva más de una treintena de programas a sus espaldas en Pasapalabra, pero ahora parece haberle salido un duro competidor. David ha llegado al concurso dispuesto a dar guerra y luchar por el bote.

Ya en su primera participación, el recién llegado sorprendió a todos con su increíble estrategia para sacar todas las palabras del ¿Dónde Están? a la primera y sin cometer ni un solo error.

Esta vez, en su segundo cara a cara en una de las pruebas más exigentes del formato, ambos han conseguido obtener los máximos segundos posibles, algo a lo que, tal y como dice Roberto Leal, “nos tendremos que acostumbrar”. ¡Increíble!

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