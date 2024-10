La sorprendente confesión de Nacho al cumplir 50 programas en Pasapalabra: “No me gusta estudiar”

Si hace unos días celebrábamos que Manu entraba en el club de los centenarios de Pasapalabra, esta vez la celebración es de Nacho porque… ¡llega a los 50 programas desde su regreso al concurso! Su balance hasta ahora es extraordinario y no sólo por los 39.000 euros que lleva acumulados. Hace un par de semanas se quedaba a una del bote, quizá su mejor momento hasta ahora en esta nueva oportunidad.

“A mí me encanta Pasapalabra, como espectador y como concursante”, ha afirmado el extremeño, que ha asegurado que está “supercontento” de haber vuelto. Canco Rodríguez, a su lado, ha querido intervenir para comentar el ejemplo de compañerismo que está viendo: “Es maravilloso cómo Nacho habla de sus rivales, porque pone a Manu por las nubes aquí cuando nadie nos oye, y es muy bonita esa rivalidad tan sana que hay”.

Además, Roberto Leal le ha preguntado al concursante por lo que le dicen en la calle. “Sobre todo en Badajoz, la gente me anima muchísimo”, ha reconocido. Por eso, intenta devolverles ese cariño “estudiando al máximo”. De hecho, ha hecho una sorprendente confesión: “La gente que me conoce bien sabe que yo no soy amigo de estudiar, ni me gusta mucho”. ¡Cualquiera lo diría!

“Nunca conoceréis a una persona más vaga que yo en vuestra vida”, ha apostado en este brote de sinceridad. Por eso, son los ánimos de la gente los que le impulsan “a seguir estudiando todos los días”. De momento, ese esfuerzo está teniendo sus frutos y, una tarde más, ha comenzado con el color naranja de ganados. ¡Enhorabuena, Nacho!