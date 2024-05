“¿En serio?”: Carmen Morales y Arantxa de Benito, incapaces de adivinar esta conocida serie de los 80

Los duelos de La Pista no están siendo nada fáciles, pero los invitados se lo están pasando en grande. Fernando Andina, por ejemplo, ha vencido a Agustín Jiménez, pese a haberse tirado un auténtico “triple”.

Es el turno de Carmen Morales y Arantxa de Benito, que han jugado por una canción de una serie de televisión. Aunque Roberto Leal les ha dado varias pistas, como que sus protagonistas jugaban al voleibol, ninguna parecía reconocerla.

El presentador ha preguntado al público si sabían cuál era, a lo que varios han gritado que sí. “¿En serio?”, ha dicho Carmen, muy perdida, que hasta que Roberto no les ha dicho el título con otras palabras, no ha podido resolver. La actriz se la ha jugado con Juana y Sergio, a pesar de no saber que existía esta serie. ¿La conoces? ¡Dale al play para comprobarlo!