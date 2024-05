La disculpa de Óscar a Carmen Morales por no reconocer una canción de Rocío Durcal: “Es un pecado grandísimo”

La Pista siempre es un momento de disfrute en Pasapalabra, aunque a veces se convierte en un auténtico sufrimiento para los que se enfrentan a ella. Este fue el caso de Carlos Chamarro, que sufrió un lapsus con la conocida canción de Los chicos del coro.

Lo mismo le ha ocurrido hoy a Óscar, que se ha visto incapaz de reconocer uno de los temas de Rocío Durcal. “Esto es un pecado grandísimo”, ha señalado el madrileño, que jugaba en el mismo equipo que su hija, Carmen Morales.

La actriz ha tenido que sujetarse para no dar pistas, viendo que Moisés tampoco la sabía. “Yo me he criado en otros mundos”, ha confesado el concursante, que de pequeño escuchaba más a Pink Floyd que a la Reina de las Rancheras de nuestro país.

Finalmente, ha sido Moisés el que ha resuelto, aunque han necesitado la pista del título dicho con otras palabras para dar con la canción. “Mira que teníamos cintas suyas en casa”, ha advertido Óscar, pidiéndole disculpas a su compañera de equipo. ¡No te pierdas la reacción de Carmen en el video!