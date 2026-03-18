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Mejores momentos | 18 de marzo

La sentida y sufrida interpretación de Roberto Leal con ‘Soy minero’: “Estaba asfixiado”

Cristina Medina ha hecho pleno después de que Clara Garrido confundiera la canción con ‘Mi carro’, de Manolo Escobar, y hasta con ‘Paquito el chocolatero’.

La sentida y sufrida interpretación de Roberto Leal con ‘Soy minero’: “Estaba asfixiado”

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Alberto Mendo
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Roberto Leal ha comentado al comienzo de toda la prueba de La Pista que invitados y concursantes se iban a conocer las tres canciones, y se han producido dos plenos que le han dado la razón. Alejandro y Javier le han llevado la contraria al no recordar ‘María’, de Ricky Martin, pero Fele Martínez ha acertado ‘The power’ a la primera.

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

El otro pleno de la tarde ha llevado la firma de Cristina Medina con ‘Soy minero’. Con el primer fragmento la canción estaba tan clara que hasta la actriz ha tenido que frenar a una espectadora del público que seguía tarareando cuando había parado la melodía. Como Clara Garrido había sido más rápida con el pulsador, podría haberle chivado la respuesta. Sin embargo, le ha valido de poco porque se ha ido por otros derroteros: ‘Mi carro’, de Manolo Escobar, y ‘Paquito el chocolatero’.

Cristina estaba ansiosa por el rebote, aunque no ha sido tan fácil cuando le ha llegado. Los tarareos de su rival habían conseguido despistarla, así que ha tenido que hacer un esfuerzo por recordar el fragmento y hacer la melodía de media canción para al fin llegar a dar con el título. Eso sí, para sufrimiento, el que le ha puesto Roberto a la interpretación, sintiendo la letra de esta copla de Antonio Molina. Sin cantarla realmente, ha llegado a quedarse sin aire. “Estaba asfixiado”, ha reconocido. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

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