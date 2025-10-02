Bienvenidos
Los próximos invitados de El Hormiguero serán Duki, Marc Márquez, Ana Mena y José Sacristán
El programa no levanta el pie del acelerador y promete otra semana de emociones fuertes con unos invitados de lujo.
Antes de despedir una semana más, Pablo Motos ha desvelado que Duki, Marc Márquez, Ana Mena y José Sacristán serán los próximos invitados a los que tendrá el placer de recibir en El Hormiguero.
Lunes: Duki
Arrancamos la semana con el ritmo del cantante Duki para hablarnos de su gira de conciertos por España y del reciente estreno de su documental, Rockstar Duki desde el fin del mundo, que ya está disponible en Netflix.
Martes: Marc Márquez
Noche de celebración por todo lo alto para recibir al recién proclamado campeón del mundo de Moto GP 2025: Marc Márquez. El piloto de Cervera, nueve veces campeón del mundo a lo largo de su carrera, acaba de lograr su séptimo título mundial en la categoría reina del motociclismo a falta de cinco carreras para finalizar la temporada. Márquez ha sido el piloto más regular y competitivo del 2025, en su año de debut Ducati Lenovo Team.
Miércoles: Ana Mena
Viene a vernos la cantante Ana Mena para presentarnos en primicia su nuevo single, titulado Lárgate, que ve la luz el viernes 10 de octubre. La artista nos hablará del cierre de su exitosa gira Bellodrama y de la película que próximamente estrenará en cines.
Jueves: José Sacristán
Nos visita uno de nuestros actores favoritos José Sacristán para hablarnos de “El hijo de la cómica”, la nueva obra de teatro que estrenará en Avilés el próximo 24 de octubre y con la que, tras hacer gira, llegará a Madrid a partir del mes de abril. Se trata de una adaptación de la primera parte de “El tiempo amarillo” de Fernando Fernán-Gómez firmada por el propio Sacristán.
