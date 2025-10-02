Antena 3 LogoAntena3
Los próximos invitados de El Hormiguero serán Duki, Marc Márquez, Ana Mena y José Sacristán

El programa no levanta el pie del acelerador y promete otra semana de emociones fuertes con unos invitados de lujo.

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Duki, Marc Márquez, Ana Mena y José Sacristán

Antes de despedir una semana más, Pablo Motos ha desvelado que Duki, Marc Márquez, Ana Mena y José Sacristán serán los próximos invitados a los que tendrá el placer de recibir en El Hormiguero.

Lunes: Duki

Arrancamos la semana con el ritmo del cantante Duki para hablarnos de su gira de conciertos por España y del reciente estreno de su documental, Rockstar Duki desde el fin del mundo, que ya está disponible en Netflix.

Duki en El Hormiguero
Duki en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Marc Márquez

Noche de celebración por todo lo alto para recibir al recién proclamado campeón del mundo de Moto GP 2025: Marc Márquez. El piloto de Cervera, nueve veces campeón del mundo a lo largo de su carrera, acaba de lograr su séptimo título mundial en la categoría reina del motociclismo a falta de cinco carreras para finalizar la temporada. Márquez ha sido el piloto más regular y competitivo del 2025, en su año de debut Ducati Lenovo Team.

Marc Márquez en El Hormiguero
Marc Márquez en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Ana Mena

Viene a vernos la cantante Ana Mena para presentarnos en primicia su nuevo single, titulado Lárgate, que ve la luz el viernes 10 de octubre. La artista nos hablará del cierre de su exitosa gira Bellodrama y de la película que próximamente estrenará en cines.

Ana Mena en El Hormiguero
Ana Mena en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: José Sacristán

Nos visita uno de nuestros actores favoritos José Sacristán para hablarnos de “El hijo de la cómica”, la nueva obra de teatro que estrenará en Avilés el próximo 24 de octubre y con la que, tras hacer gira, llegará a Madrid a partir del mes de abril. Se trata de una adaptación de la primera parte de “El tiempo amarillo” de Fernando Fernán-Gómez firmada por el propio Sacristán.

José Sacristán en El Hormiguero
José Sacristán en El Hormiguero | antena3.com
Programas

