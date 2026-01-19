Antena3
Mejores momentos | 19 de enero

El invitado al que Manu encumbra en Pasapalabra: “Es uno de los mejores que yo he visto”

El concursante ha expresado esta envidia por lo bien que se le da la prueba de La Pista, a la vez que ha celebrado el fin de su mala racha en Pasapalabra.

Alberto Mendo
“Ya no me sonaba esta silla”, ha reconocido Manu. Por primera vez en lo que va de 2026, y han tenido que pasar 19 días, el madrileño ha capitaneado el equipo naranja. En el pasado Rosco, puso fin a su peor racha en Pasapalabra y se impuso a Rosa en un duelo apasionante y lleno de emoción porque acabó decidiéndose por la mínima.

Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

Roberto Leal también ha destacado el tiempo que hacía que no pasaba por el equipo naranja, aunque Manu ha preferido no detenerse en este tema y sí aplaudir a uno de los invitados. “Es uno de los mejores que yo he visto en La Pista”, ha confesado. Se refería a Canco Rodríguez, asegurando que es “alucinante”. “Cada vez que viene, lo borda”, ha añadido.

Manu, teniendo en cuenta que la prueba musical es su talón de Aquiles en Pasapalabra, ha mostrado incluso su envidia. “Quién pudiera”, ha afirmado con una sonrisa. ¡Revive este momento en el vídeo!

