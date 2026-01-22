Antena3
Mejores momentos | 22 de enero

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”

Jordi Évole, Mariola Fuentes, Luisa Gavasa y Torito se han rendido ante el ingenio del concursante con sus originales versos.

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”

Alberto Mendo
Publicado:

Resulta curioso y emotivo el nivel de complicidad que llega a crearse entre los concursantes y los invitados de Pasapalabra. Tres programas dan mucho de sí y Manu y Rosa pueden dar fe de que la visita de Jordi Évole, Mariola Fuentes, Luisa Gavasa y Torito les ha dejado huella. De hecho, el reportero ha conseguido hasta un posible: sacarles a bailar a la vez en La Pista.

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita

Manu, antes de El Rosco, se ha despedido de este gran cuarteto de famosos y lo ha hecho con su tradicional poema. “Os quiere ‘Torito’ el mundo”, ha afirmado en uno de los versos, jugando con sus nombres y apellidos. Por supuesto, todos han quedado conquistados por su ingenio. “Que me gusta una rima”, aseguraba Mariola mientras aplaudía.

Torito, fiel a sus bromas, ha ido más allá con su piropo hacia el concursante. “Me voy a tatuar tu nombre en una nalga”, ha afirmado. ¡Descubre en el vídeo el nuevo poema de Manu!

