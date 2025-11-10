El Rosco | 10 de noviembre
¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos
La concursante no ha podido contenerse con su última respuesta a falta de un segundo, quedándose a la expectativa de la posible remontada de Manu.
Cuando el nivel en El Rosco está tan alto, los concursantes saben que tienen que dar su máximo para poder ganar. Rosa ha asumido ese riesgo en su nuevo duelo contra Manu, desencadenando un final al rojo vivo. Quizá, de haber tenido más tiempo, su estrategia habría sido diferente, pero ni un pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están? ha conseguido maquillar la cantidad de segundos acumulados.
Manu ha comenzado la prueba con quince segundos de ventaja, lo que le ha permitido jugar con un punto más de tranquilidad. Por eso, siempre ha ido unos pasos por detrás de Rosa en el marcador durante la primera vuelta, que ella ha completado con 19 aciertos y sumando dos más en ese mismo turno. Con 21, ha preferido esperar a ver cómo se acercaba su rival.
Cuando Manu ha llegado a 20 letras en verde, Rosa ha visto el momento de su jaque con sólo dos segundos por delante. Ha sumado un acierto pero también una derrota, dejando el final completamente abierto. ¡Descubre en el vídeo cómo termina este Rosco con tanto suspense!
