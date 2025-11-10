Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 10 de noviembre

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

La concursante no ha podido contenerse con su última respuesta a falta de un segundo, quedándose a la expectativa de la posible remontada de Manu.

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Cuando el nivel en El Rosco está tan alto, los concursantes saben que tienen que dar su máximo para poder ganar. Rosa ha asumido ese riesgo en su nuevo duelo contra Manu, desencadenando un final al rojo vivo. Quizá, de haber tenido más tiempo, su estrategia habría sido diferente, pero ni un pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están? ha conseguido maquillar la cantidad de segundos acumulados.

“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

Manu ha comenzado la prueba con quince segundos de ventaja, lo que le ha permitido jugar con un punto más de tranquilidad. Por eso, siempre ha ido unos pasos por detrás de Rosa en el marcador durante la primera vuelta, que ella ha completado con 19 aciertos y sumando dos más en ese mismo turno. Con 21, ha preferido esperar a ver cómo se acercaba su rival.

Cuando Manu ha llegado a 20 letras en verde, Rosa ha visto el momento de su jaque con sólo dos segundos por delante. Ha sumado un acierto pero también una derrota, dejando el final completamente abierto. ¡Descubre en el vídeo cómo termina este Rosco con tanto suspense!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

Ni Roberto Leal recuerda algo así en La Pista: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”
Mejores momentos | 10 de noviembre

Ni Roberto Leal recuerda algo así en La Pista: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”

Andy y Lucas
Famosos

Andy lanza su primera canción en solitario: "Dice que no está dedicada a Lucas, sino a un examor"

Madre lama Osel
En plató

La madre de Osel, el niño lama español convertido en un líder budista: "Cuando fui a llevármelo del monasterio, me amenazaron"

María es la madre de Osel, el hombre que con dos años fue elegido como la reencarnación de un lama budista y separado de su familia. Hoy, nos cuenta cómo vivió aquellos años en los que perdió a un hijo para que le criaran como a un dios.

Amalia
Denuncia

Amalia casi se queda ciega esperando a su cita médica: "Me tuve que ir a la privada y se me han ido todos mis ahorros"

A sus 76 años, Amalia tuvo un agujero macular que necesitaba operarse urgentemente. Sin embargo, la cita que le daban era para dentro de un año y estuvo a punto de perder la vista.

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: los más comentados de los Asaltos de La Voz

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: lo más comentados de los Asaltos de La Voz

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta

Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta: "Sin notificación alguna nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación"

Publicidad