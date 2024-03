Roberto Leal se la juega en Pasapalabra: “Si no, me levanto y me voy”

La prueba de La Pista tiene en estos programas un duelo entre andaluces. Nuria Fergó, malagueña de Nerja, se enfrenta a Jesús Castro, gaditano de Vejer de la Frontera. Quizá por eso, Roberto Leal ha mostrado su confianza absoluta en ellos al asegurar que tienen que conocer la canción que les ha tocado. Es más, el presentador se ha envalentonado y se la ha jugado: “Si no, yo ahora mismo me levanto y me voy”.

“Qué presión”, ha reconocido Nuria, que se ha preparado para ser la más rápida con el pulsador. Lo ha conseguido y, además, ha descubierto con el primer fragmento que se trata de una sevillana. ¡Qué mejor estilo para la cantante!

Nuria ha cumplido las expectativas de Roberto, aunque con mucho más suspense del que él seguramente esperaba. Ha tenido que tararear, y mucho, para acabar dando con algunos versos de la letra y conseguir así la victoria con pleno de cinco segundos. Por supuesto, para celebrarlo, ha sacado su esencia andaluza con unos pasos de baile. ¡Revívelo en el vídeo!