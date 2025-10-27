Antena 3 LogoAntena3
"Tengo que controlar todo": Laura Pausini desvela su lado más celoso en El Hormiguero

La cantante ha contado entre risas cómo son las discusiones con su pareja durante las giras.

Laura Pausini ha sido la gran invitada del programa número 3.000 de El Hormiguero. La cantante italiana ha llenado el plató de emoción, carisma y mucha música en una noche histórica para el programa.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por cómo gestiona las discusiones de pareja. La artista trabaja con su pareja y, al estar tanto tiempo de gira, los roces pueden surgir en cualquier momento.

Ella ha dicho que no suelen pelear mucho, pero que la mayoría de disputas que han tenido ha sido por culpa de las "puercas" que le miran cuando están en primera fila. De hecho, Laura ha contado que llegó a parar un concierto para hablar con una de estas mujeres que hacía ojitos a su pareja.

"Tengo que controlar todo", ha dicho mientras desvelaba que llegaron a discutir porque él le estaba mirando el trasero a una de sus bailarinas. "El único que le tiene que gustar es el mío", ha asegurado entre risas. ¡Imperdible!

