Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000
El Hormiguero ha cumplido este lunes su programa número 3.000 y, además de recibir a Laura Pausini en plató y de haber disfrutado de su voz en directo, el programa tenía preparada otra sorpresa muy especial.
Al llegar a la sección de ciencia con Marron, el colaborador ha querido explicarnos que, para esta noche tan especial, han preparado una compleja coreografía que daría lugar a una performance con la que mostrarían a todas las personas que hacen posible el programa.
En varios dispositivos electrónicos colocados encima de una mesa, hemos podido ver a las personas que conforman los diferentes equipos bailar al ritmo de 'La vida es un carnaval' de Celia Cruz. ¡Disfruta de la performance al completo dándole al play al vídeo de arriba!
