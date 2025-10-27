Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ciencia

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000

Marron ha querido sorprendernos con una coreografía que nos ha permitido poner cara a todo el equipo de El Hormiguero.

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha cumplido este lunes su programa número 3.000 y, además de recibir a Laura Pausini en plató y de haber disfrutado de su voz en directo, el programa tenía preparada otra sorpresa muy especial.

Al llegar a la sección de ciencia con Marron, el colaborador ha querido explicarnos que, para esta noche tan especial, han preparado una compleja coreografía que daría lugar a una performance con la que mostrarían a todas las personas que hacen posible el programa.

En varios dispositivos electrónicos colocados encima de una mesa, hemos podido ver a las personas que conforman los diferentes equipos bailar al ritmo de 'La vida es un carnaval' de Celia Cruz. ¡Disfruta de la performance al completo dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Secciones» Ciencia Marron

Publicidad

Programas

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

3.000 programas de historia: así han sido los mejores momentos de El Hormiguero

3.000 programas de historia: así han sido los mejores momentos de El Hormiguero

"Tengo que controlar todo": Laura Pausini desvela su lado más celoso en El Hormiguero
Se sincera

"Tengo que controlar todo": Laura Pausini desvela su lado más celoso en El Hormiguero

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir
¿Reyes de la conquista?

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"
No te lo pierdas

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"

El presentador ha tomado la palabra nada más comenzar el programa para hacer un repaso por la trayectoria del programa.

¡Apoteósico! Manu deja sin respiración a Roberto Leal lanzándose a resolver la última letra de El Rosco… ¿se llevará el bote?
¡Rozando un bote histórico!

Todas las veces que Manu ha logrado 24 aciertos en El Rosco de Pasapalabra

Ya van seis veces que el concursante se han quedado a una letra del bote de Pasapalabra, la última ya luchando por el bote más alto en toda la historia del programa. ¡Las repasamos!

¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

El liberador ‘So payaso’ de Eva Isanta en La Pista: “Lo que son los nervios”

El liberador ‘So payaso’ de Eva Isanta en La Pista: “Lo que son los nervios”

Roberto Leal, en un dilema al decidir si Rosa gana en La Pista: “Luego me paran por la calle”

Roberto Leal, en un dilema al decidir si Rosa gana en La Pista: “Luego me paran por la calle”

Publicidad