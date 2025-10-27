3.000 programas de historia: así han sido los mejores momentos de El Hormiguero

En el especial por las 3.000 emisiones de El Hormiguero, Laura Pausini ha sido la protagonista indiscutible. Con su simpatía y cercanía, ha convertido la celebración en un momento inolvidable.

Al terminar la entrevista, Pablo Motos ha querido repasar los mejores momentos que ha vivido el programa a lo largo de todo este tiempo. El presentador ha dado paso a un vídeo donde han recordado a los mejores invitados, las ciencias más impresionantes o las actuaciones más impresionantes.

Actores de todo el mundo, artistas mágicos y experimentos inolvidables. ¡Dale a play para rememorar la increíble historia de El Hormiguero!