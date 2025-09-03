Antena 3 LogoAntena3
Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

El invitado se ha mojado sobre el tema de la inmigración y ha dado su visión sobre la religión islámica.

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

La visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero ha estado marcada por su ingenio y su carácter. El autor ha compartido anécdotas, pensamientos y ese estilo directo que tanto le caracteriza.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido conocer su opinión sobre la inmigración. El invitado ha hablado sin pelos en la lengua sobre los flujos migratorios asegurando que son necesarios, pero ha matizado que el Islam es un tema aparte.

"No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas", ha dicho ArturoPérez-Reverte afirmando que no debería permitirse que las costumbres islamistas se implanten en occidente.

