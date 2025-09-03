Antena 3 LogoAntena3
La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El periodista y novelista ha dado su opinión sobre el presidente del Gobierno y se ha mojado asegurando a qué cree que se dedicará en el futuro.

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

Arturo Pérez-Reverte ha llenado El Hormiguero de literatura, humor y polémica. El escritor ha ofrecido un repaso a la actualidad con su característica personalidad.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado por Pedro Sánchez. El periodista ha hablado sin tapujos y ha dicho que ya no le sorprende, porque tiene claro que no va a irse.

Según cree, no tiene escapatoria y, en su opinión, se va a mantener en el Gobierno todo lo que pueda. De hecho, Arturo ha asegurado que se mantendrá en la oposición en caso de perder las próximas elecciones porque "le ha tomado la medida a España".

