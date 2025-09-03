Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Arturo Pérez-Reverte ha regresado como invitado a El Hormiguero en su primera semana de la temporada para presentarnos su última, Las Aventuras del Capitán Alatriste, que contará con su octava entrega, ‘Misión en París’ y que sale hoy mismo a la venta.

Además de hablar de su última novela, el escritor no ha querido perder la oportunidad de dar su opinión y analizar la situación en la que se encuentra España en estos momentos a raíz de los acontecimientos a los que nos hemos enfrentado los últimos meses.

"Cuando los españoles se ven privados del apoyo del Estado reaccionan muy bien", ha querido resaltar el escritor. En las últimas crisis a las que nos hemos enfrentado, hemos demostrado ser solidarios, generosos y valientes y Pérez-Reverte tiene claro que "las desgracias nos hacen admirables". ¡Escucha su discurso completo en el vídeo de arriba!