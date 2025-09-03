Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

El Hormiguero ha continuado su primera semana de la temporada por todo lo alto con la visita de un viejo amigo del programa. Arturo Pérez-Reverte ha querido presentarnos su última novela de la saga de El capitán Alatriste y ha aprovechado para analizar la situación sociopolítica en la que se encuentra nuestra país.

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre VOX y ha recalcado que el partido tiene dos ventajas: "Una es que no hay ideas políticas en España y ellos sí, aunque a lo mejor siniestras para algunos".

Pérez-Reverte ha recalcado que VOX es el comodín y que beneficia a todos menos al PP: "Es el gran revulsivo político en este momento y está creciendo mucho por eso".

Sobre Santiago Abascal, el escritor cree que una de sus mayores ventajas a día de hoy es que tiene unas cabezas pensantes muy potentes, además de las ideas que ha comentado con anterioridad.