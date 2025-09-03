Antena 3 LogoAntena3
Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre un partido político que cree que está creciendo mucho en nuestro país.

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su primera semana de la temporada por todo lo alto con la visita de un viejo amigo del programa. Arturo Pérez-Reverte ha querido presentarnos su última novela de la saga de El capitán Alatriste y ha aprovechado para analizar la situación sociopolítica en la que se encuentra nuestra país.

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre VOX y ha recalcado que el partido tiene dos ventajas: "Una es que no hay ideas políticas en España y ellos sí, aunque a lo mejor siniestras para algunos".

Pérez-Reverte ha recalcado que VOX es el comodín y que beneficia a todos menos al PP: "Es el gran revulsivo político en este momento y está creciendo mucho por eso".

Sobre Santiago Abascal, el escritor cree que una de sus mayores ventajas a día de hoy es que tiene unas cabezas pensantes muy potentes, además de las ideas que ha comentado con anterioridad.

