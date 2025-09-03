Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

Con su habitual mezcla de ironía y sinceridad, Arturo Pérez-Reverte ha hecho de su visita a El Hormiguero una velada inolvidable. El escritor ha compartido experiencias, críticas y mucho ingenio.

En su repaso por las figuras que han marcado y marcan a día de hoy la política española, el periodista ha valorado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Para él es "un tonto que se hizo malo", pero, según ha dicho, hay que temer más miedo a los primeros que a los segundos.

Arturo ha criticado su forma de hacer política y ha afirmado que "devolvió la confrontación entre hermanos". De hecho, ha concluido leyendo un texto de Manuel Nogales en el que menciona la parte negativa de la polarización.