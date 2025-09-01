Antena 3 LogoAntena3
El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

El concursante, en una tarde llena de emociones, no ha faltado a su tradición de dedicar sus ingeniosos versos a Nacho Guerreros, María Parrado, Melani Olivares y Rubén Cortada.

A Manu se le ha acumulado la tarea antes de empezar a jugar El Rosco. Tratándose del último día del cuarteto de invitados formado por Nacho Guerreros, María Parrado, Melani Olivares y Rubén Cortada, tenía preparado su tradicional poema de despedida. Sin embargo, antes ha celebrado con Rosa el hito que han alcanzado juntos: el récord de duelos como pareja en Pasapalabra. “Somos muy felices con vosotros”, les ha dicho Roberto Leal en un emotivo mensaje de felicitación.

La emotiva felicitación de Roberto Leal a Manu y a Rosa por su récord en Pasapalabra: “Somos muy felices con vosotros”

Después, Manu ha improvisado su poema jugando con los nombres y apellidos de los invitados. “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”, ha dicho en el guiño que ha dedicado concretamente a la cantante.

A Roberto, el verso que más le ha gustado ha sido el último. “Ha sido muy fina, te la has guardado para este duelo”, ha comentado el presentador sobre esa ocurrencia. ¡No te pierdas en el vídeo su poema completo!

