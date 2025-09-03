En El Hormiguero
Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"
El periodista ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fue su etapa como reportero de guerra.
Publicidad
Arturo Pérez-Reverte ha regresado a El Hormiguero desplegando su ironía y su particular visión del mundo. El escritor ha conquistado con sus reflexiones afiladas y su inconfundible manera de contar historias.
En este momento, echando la vista atrás por todas sus novelas de Alatriste, el invitado ha recordado su etapa como reportero de guerra. El periodista ha asegurado que cada vez sueña más con aquella etapa y que le surgen remordimientos por la gente a la que no ayudó por el camino porque debía llegar a tiempo para el informativo.
"Aparecen ahora fantasmas, recuerdos y rostros", ha dicho Arturo mientras comentaba que sigue teniendo caras de niños en Sarajevo grabadas en su retina. ¡Así lo ha contado!
Publicidad