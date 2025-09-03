Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

El periodista ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fue su etapa como reportero de guerra.

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Publicidad

Arturo Pérez-Reverte ha regresado a El Hormiguero desplegando su ironía y su particular visión del mundo. El escritor ha conquistado con sus reflexiones afiladas y su inconfundible manera de contar historias.

En este momento, echando la vista atrás por todas sus novelas de Alatriste, el invitado ha recordado su etapa como reportero de guerra. El periodista ha asegurado que cada vez sueña más con aquella etapa y que le surgen remordimientos por la gente a la que no ayudó por el camino porque debía llegar a tiempo para el informativo.

"Aparecen ahora fantasmas, recuerdos y rostros", ha dicho Arturo mientras comentaba que sigue teniendo caras de niños en Sarajevo grabadas en su retina. ¡Así lo ha contado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"
En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

vox
El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"
Su opinión

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El periodista y novelista ha dado su opinión sobre el presidente del Gobierno y se ha mojado asegurando a qué cree que se dedicará en el futuro.

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"
Sin pelos en la lengua

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

El invitado se ha mojado sobre el tema de la inmigración y ha dado su visión sobre la religión islámica.

españoles bonanza

Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

El Rosco bicentenario de Rosa se decide en la última jugada de Manu: ¿remontada in extremis?

El Rosco bicentenario de Rosa se decide en la última jugada de Manu: ¿remontada in extremis?

Publicidad