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Mejores momentos | 20 de marzo

El pasado desconocido de Adrián Lastra... ¡con la natación sincronizada!: así lo recuerda en Pasapalabra

El actor, que siempre ha destacado por un buen físico, ha sorprendido con el musical que estuvo a punto de protagonizar... ¡bajo el agua!

El pasado desconocido de Adrián Lastra... ¡con la natación sincronizada!: así lo recuerda en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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¿Qué deportes practican los invitados y los concursantes? Es la pregunta que Roberto Leal ha planteado al inicio de este programa de Pasapalabra, un tema que ha surgido cuando J.J Vaquero ha hablado de su próximo reto en el powerlifting: ¡quiere levantar 283 kilos en peso muerto! El presentador ha encontrado tema de conversación y ha descubierto incluso que Javier es aficionado a la natación y que tiene un músculo muy concreto que “ni Cristiano Ronaldo”.

“Ni Cristiano Ronaldo”: Javier presume de músculo al confesar qué deporte practica

Gracias a esta charla, los espectadores también han descubierto un secreto de Adrián Lastra. Por una parte, el actor ha contado que jugó al fútbol durante muchos años, incluso llegando a entrenar en el Rayo. “Era como de cadete”, ha aclarado, añadiendo: “No entré porque era muy mal estudiante”.

Pero el dato con el que realmente ha sorprendido es que hizo natación sincronizada durante un año y medio. Se preparó para protagonizar un musical de Nacho Cano que “en un principio iba a ser bajo el agua”. Fue hace ya muchos años y, debido a la crisis de 2008, no llegó a hacerse como estaba planificado, pero para él supuso una gran experiencia acuática. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

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