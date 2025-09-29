"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas

Carmen Maura ha conquistado El Hormiguero con su desparpajo y su carisma. La actriz ha compartido recuerdos de su trayectoria y ha regalado momentos llenos de humor y cercanía.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para mentir. El presentador ha dicho que sería lo que más le costaría si fuese actor, pero ella ha asegurado que podría mentir con cualquier cosa.

El oficio manda, y Pablo ha querido ponerlo a prueba planteando una situación de lo más surrealista. "Carmen, ¿me has puesto los cuernos?", le ha preguntado antes de que ella diese una auténtica masterclass de interpretación protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche. ¡Imperdible!