"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas

La invitada ha demostrado sus habilidades actorales con una surrealista interpretación junto a Pablo Motos.

Carmen Maura ha conquistado El Hormiguero con su desparpajo y su carisma. La actriz ha compartido recuerdos de su trayectoria y ha regalado momentos llenos de humor y cercanía.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para mentir. El presentador ha dicho que sería lo que más le costaría si fuese actor, pero ella ha asegurado que podría mentir con cualquier cosa.

El oficio manda, y Pablo ha querido ponerlo a prueba planteando una situación de lo más surrealista. "Carmen, ¿me has puesto los cuernos?", le ha preguntado antes de que ella diese una auténtica masterclass de interpretación protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche. ¡Imperdible!

¡Increíble! El Monaguillo conoce a su doble en El Hormiguero

El perro robótico Alicio, el encargado de hacer la compra el equipo de ciencia de El Hormiguero?

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine
“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco
El Rosco | 29 de septiembre

El primer error de la concursante coruñesa se ha convertido en el punto de inflexión en su nuevo duelo contra Manu, que no suele perdonar en ocasiones así.

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima
Mejores momentos | 29 de septiembre

El actor ha estado impresionante con el panel de Palabras Cruzadas dedicado a este deporte y ha explicado por qué lo conoce tanto.

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”

Montse Caballé

La hija de Montserrat Caballé, sobre el polémico desahucio de la fundación: "El problema es que está en el piso donde vive mi tío"

