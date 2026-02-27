Las bonitas palabras de Javier a Alejandro: “Cuanto más pueda compartir con él, mejor”

Alejandro ha comenzado su décimo quinto programa viéndose las caras con la siempre tensa Silla Azul. Javier no le dio opciones con un Rosco impecable y el veterano concursante se ha tenido que jugar su sitio.

Sin embargo, pese a lo que pueda parecer, más allá de la competitividad, ambos jugadores comparten mucho compañerismo y deportividad. Muestra de ello han sido las bonitas palabras que le ha dedicado Javier a Alejandro.

El integrante del equipo naranja ha asegurado que se alegra de que su contrincante haya superado la Silla Azul porque le considera muy buena persona y le gusta compartir su estancia en Pasapalabra con él. ¡Imperdible!