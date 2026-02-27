Antena3
Mejores momentos | 27 de febrero

Las bonitas palabras de Javier a Alejandro: “Cuanto más pueda compartir con él, mejor”

Antes de afrontar su cuarto programa, el concursante ha tenido un impecable gesto de compañerismo y deportividad.

Las bonitas palabras de Javier a Alejandro

Alejandro ha comenzado su décimo quinto programa viéndose las caras con la siempre tensa Silla Azul. Javier no le dio opciones con un Rosco impecable y el veterano concursante se ha tenido que jugar su sitio.

Javi acaricia el bote

Sin embargo, pese a lo que pueda parecer, más allá de la competitividad, ambos jugadores comparten mucho compañerismo y deportividad. Muestra de ello han sido las bonitas palabras que le ha dedicado Javier a Alejandro.

El integrante del equipo naranja ha asegurado que se alegra de que su contrincante haya superado la Silla Azul porque le considera muy buena persona y le gusta compartir su estancia en Pasapalabra con él. ¡Imperdible!

