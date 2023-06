Lolita reinventa las normas de ‘Pasapalabra’: ¡presión máxima para Alberto Chicote!

Lolita es una gran mitómana y, sin duda, una enciclopedia andante de la música. Sin embargo, en ‘Pasapalabra’ ha demostrado tener una laguna: se sabe los nombres de los artistas… pero no los títulos de sus canciones, al menos las que le han tocado en su duelo frente a Alberto Chicote en ‘La Pista’.

Le ha vuelto a pasar con un tema del año 1989. Tras escuchar el segundo fragmento, la invitada ha asegurado que se trataba de un cantante italiano. “A ver, dime el título ya”, ha bromeado con Roberto Leal al ver que no conseguía recordar la letra. Chicote también se ha tomado con humor la nacionalidad del artista: “Me sale… carbonara”. La guinda la ha puesto el presentador al aclarar que… ¡el cantante no es italiano! Pero “ha sacado discos cantando grandes éxitos italianos”.

Como pista ya definitiva, Roberto ha dado el título en inglés para traducirlo al español. Ha advertido expresamente con no adelantarse con el pulsador. ¡Pues Lolita se ha precipitado! Le ha servido en bandeja, otra vez, la victoria a Chicote pero, tratando de ponerle nervioso, le ha preguntado por quién la cantaba. “Si no lo aciertas, me lo llevo yo”, ha afirmado, reinventándose las normas de ‘Pasapalabra’. ¡Más presión que en los programas del chef en una cocina! Dale al play y no te pierdas cómo termina este momento.

Para tensión, la que se ha vivido en ‘El Rosco’. Fer lucha por una remontada épica frente a Moisés. Literalmente, hasta la ‘extenuación’.

El concursante gallego se ha quedado solo ante el peligro cuando su rival ha decidido plantarse con 22 aciertos, pura estrategia por todo el tiempo que aún le quedaba.