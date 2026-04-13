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Mejores momentos | 13 de abril

Javier y David sufren para sacar esta canción de La Pista: “En casa ya la sabéis”

Los dos concursantes de Pasapalabra han tenido serios problemas para acertar la canción.

Javier y David sufren para sacar esta canción de La Pista: “En casa ya la sabéis”

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Julián López
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Javier y David continúan un programa más su duelo particular en El Rosco, pero también en La Pista. Los concursantes son los siguientes en intentar adivinar la canción después de la redención que ha tenido Aníbal Gómez en su enfrentamiento con María Parrado.

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Javier y David debían adivinar una canción de 2001, y los primeros acordes han confundido mucho a los concursantes. Tanto que no pudieron decir ninguna opción, aunque sea al azar.

Roberto Leal lee un verso de la canción, pero los concursantes están totalmente perdidos. “En casa ya la sabéis, normal”, dice el presentador, y cuando suena un poco más la canción, Javier pulsa rápido. Parece que lo tiene, pero su memoria le falla.

Por dos segundos, la penúltima pista es el título pero con otras palabras, justo lo que necesitaba Javier para sacar el título exacto de la canción, y sumar dos segundos vitales de cara a El Rosco. ¿De qué canción se trataba? ¡Dale al play y descúbrelo!

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