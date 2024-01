El impresionante spagat de Cristina Alcázar: “No juego, me abro de piernas”

¡Qué abrazo le han dado Cristina Alcázar e Iván Massagué a Óscar! El concursante ha conseguido completar su panel de Palabra Cruzadas, demostrando que es un gran aficionado al cine. Le ha ayudado el actor… pero la actriz se ha quedado sin participar, lo mismo que había ocurrido en el Una de Cuatro. “Estoy jugando superbién”, ha bromeado.

Angy Fernández ha comentado la gran aportación de su compañera en este programa: un impresionante spagat cuando ha bailado en La Pista. “Estoy supliendo otras cosas”, ha explicado Cristina, que ha añadido: “No juego, me abro de piernas. Juego, no me abro de piernas”. Toda la mesa se ha puesto a reír con ese comentario.

Lo cierto es que Cristina ha perdido en su último duelo musical contra Wally López pero eso no le ha quitado las ganas de bailar Informer, de Snow. La invitada se ha entregado a este hit de los 90 y, entre pasos de reggae y hip hop, ha colado un spagat que ha dejado a todos alucinando. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

El nivel del programa no bajó en ningún momento y Óscar y Moisés volvieron a regalarnos un Rosco trepidante. Sus duelos se han convertido en un clásico y nunca dejan de sorprendernos.

En esta ocasión, Moisés cometió un error en la primera letra del Rosco y eso hizo que se viniese un poco abajo. ¡Pero el riojano pronto cogió carrerilla y consiguió recuperarse!