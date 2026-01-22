El homenaje de Jordi Évole a Robe Iniesta en Pasapalabra con una camiseta “muy especial”

Jordi Évole ha hecho, durante esta visita a Pasapalabra, una absoluta apología del chándal. Lo ha lucido durante los tres programas, de un color diferente cada tarde.

En esta ocasión, el comunicador también ha enseñado la camiseta que llevaba debajo. Se ha bajado la cremallera de la parte superior del chándal para revelar el detalle “muy especial” con el que ha hecho un homenaje a Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro fallecido el pasado 10 de diciembre.

Évole ha explicado que la camiseta es de los músicos del mítico roquero. “La gente de Bulo son muy buenos y hay que seguirles, igual que seguíamos antes a Robe, así que para adelante”, ha afirmado. ¡Revive este momento en el vídeo!