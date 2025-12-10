"Pensé que se había acabado mi carrera": Manuel Carrasco recuerda su peor experiencia en directo

Manuel Carrasco ha llegado a El Hormiguero con la cercanía y la sensibilidad que lo caracterizan. El artista ha compartido emociones, anécdotas y reflexiones que han conectado de inmediato con el público.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por sus inicios. El cantante ha echado la vista atrás y ha contado cómo pensó que había arruinado su carrera con tan solo 21 años tras u concierto en el que le obligaron a hacer playback.

Manuel ha asegurado que, aunque no lo parezca, fingir que estás cantando también tiene su truco y no salió como esperaba. Tal y como ha desvelado, se le notó tanto que el público llegó a lanzar objetos al escenario. ¡No te lo pierdas!