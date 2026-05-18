Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de mayo

Casi se le escapa: el momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

El presentador ha estado a punto de revelar el título de la canción en el momento en el que estaba dando paso al duelo entre David Civera y Fiona Ferrer.

El momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Casi se le escapa: el momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Cada duelo en La Pista en este programa de Pasapalabra ha dejado algún titular. Primero ha sido José Manuel Parada, que se ha enfadado con la canción que le ha tocado en su cara a cara contra Paloma Lago. Ninguno ha acertado el tema de Duncan Dhu, y el presentador se ha quejado de que no le tocaran éxitos de Marisol, Karina o Rocío Dúrcal. “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”, ha asegurado.

El enfado de José Manuel Parada en La Pista

El enfado de José Manuel Parada en La Pista: “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”

Después, Javier ha sido el protagonista con el único pleno de la tarde y, sobre todo, porque se ha desahogado tras varios días sin poder cantar en la prueba. Es más: se ha pasado al hard rock aportando su toque lírico con ‘The final countdown'. Y en el tercer duelo, la anécdota ha sido de Roberto Leal y la ha contado cuando David Civera ya se había hecho con la victoria gracias a la versión de ‘Libre’ de El chaval de la peca.

El presentador ha confesado que ha vivido un momento de tensión porque ha estado a punto de revelar el título al principio del duelo. “Fiona, David, podéis cantar, sentíos…”, había dicho, estando a punto de añadir “libres”. Se corrigió a tiempo para terminar: “Sentíos… lo que queráis”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra

Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra: El Rosco se decide... ¡por los fallos!

David, imparable en el ¿Dónde Están?: “No se santigua, conecta directamente con Dios”

David, imparable en el ¿Dónde Están?: “No se santigua, conecta directamente con Dios”

El momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Casi se le escapa: el momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en Pasapalabra
Mejores momentos | 18 de mayo

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en La Pista: “Te ha salido del alma”

El enfado de José Manuel Parada en La Pista
Mejores momentos | 18 de mayo

El enfado de José Manuel Parada en La Pista: “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”

Asdrúbal y Bibiana Fernández
FAMOSOS

La vida actual de Asdrúbal, el exmarido de Bibiana Fernández: "Lleva dos años limpio después de episodios relacionados con drogas"

La última imagen del exmarido de Bibiana Fernández es de hace dos años. Hoy, gracias al periodista Toni Belchi, descubrimos qué ha sido de Asdrúbal, el modelo cubano que, tras separarse de Bibiana, ha elegido una vida alejada de los focos.

Comedor compulsivo
TRASTORNO ALIMENTICIO

Manu Mitchell cuenta cómo se convirtió en comedor compulsivo: "No conseguí ponerle nombre al trastorno hasta que fui a terapia"

Comer se convirtió en una estrategia de Manu para llenar el vacío emocional que sentía. Algo que, din darse cuenta, le llevó a convertirse en un comedor compulsivo, llegando a pesar 220 kilos.

Nicho

Entierran a un desconocido en su nicho familiar por error: "Estamos indignados con la pasividad con la que llevan el caso"

Tres hermanos abandonados

Tres hermanos abandonados hace 40 años buscan a sus padres: "Nos dejaron en una estación de tren"

Sandra Peña

La indignación de los padres de Sandra Peña tras el archivo de la causa contra el colegio: "Nos han abandonado"

Publicidad