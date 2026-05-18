Casi se le escapa: el momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Cada duelo en La Pista en este programa de Pasapalabra ha dejado algún titular. Primero ha sido José Manuel Parada, que se ha enfadado con la canción que le ha tocado en su cara a cara contra Paloma Lago. Ninguno ha acertado el tema de Duncan Dhu, y el presentador se ha quejado de que no le tocaran éxitos de Marisol, Karina o Rocío Dúrcal. “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”, ha asegurado.

Después, Javier ha sido el protagonista con el único pleno de la tarde y, sobre todo, porque se ha desahogado tras varios días sin poder cantar en la prueba. Es más: se ha pasado al hard rock aportando su toque lírico con ‘The final countdown'. Y en el tercer duelo, la anécdota ha sido de Roberto Leal y la ha contado cuando David Civera ya se había hecho con la victoria gracias a la versión de ‘Libre’ de El chaval de la peca.

El presentador ha confesado que ha vivido un momento de tensión porque ha estado a punto de revelar el título al principio del duelo. “Fiona, David, podéis cantar, sentíos…”, había dicho, estando a punto de añadir “libres”. Se corrigió a tiempo para terminar: “Sentíos… lo que queráis”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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