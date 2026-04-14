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Sonsoles Ónega se emociona al recordar a su padre: "Lo echo de menos terriblemente cada día"

La escritora ha contado que le llevó el primer ejemplar de su nueva novela a su padre cuando estaba ingresado en el hospital.

padre sonsoles

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Patri Bea
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La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de una amiga de la casa. Sonsoles Ónega ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos su nueva novela: 'Llevará tu nombre'.

Sonsoles Ónega ha recordado durante la entrevista a su padre Fernando Ónega, recientemente fallecido, y ha confesado que fue a él al que le llevó el primer ejemplar de su nueva novela. No le dio tiempo a terminarla, pero "es el último libro que tuvo en sus manos".

La presentadora ha recalcado que le consultaba todo a su padre y que hablar con él, para ella, era una manera de tranquilizarse. "Lo echo de menos terriblemente cada día", ha contado emocionada. ¡Revive este momento del programa en el vídeo de arriba!

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