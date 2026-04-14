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Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

La presentadora y escritora se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de su nueva novela, 'Llevará tu nombre', la primera tras ganar el Premio Planeta.

Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

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Patri Bea
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El Hormiguero ha contado este martes con una invitada de lujo. Sonsoles Ónega, presentadora de la cadena, ha vuelto al programa conducido por Pablo Motos para hablarnos de su nueva novela: 'Llevará tu nombre'.

Durante la entrevista, Pablo Motos y Sonsoles Ónega han confesado haber sufrido alguna vez el síndrome del impostor. De hecho, la presentadora llegó a contar que todos los días piensa que la pueden echar,

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega no ha podido evitar emocionarse al recordar a su padre, recientemente fallecido. Fernando Ónega fue la primera persona en tener en sus manos un ejemplar de la nueva novela de su hija.

Los presentadores también aprovecharon la entrevista para debatir sobre temas como el IVA de los libros o el caso de Noelia y la eutanasia que se trató recientemente en Y ahora Sonsoles.

Sonsoles Ónega ha vuelto a ser generosa con los espectadores, nos ha conectado una vez más con el universo de los libros y nos ha recordado la importancia de rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. ¡Disfruta de su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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