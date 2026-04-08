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Mejores momentos | 8 de abril

“Mira que llevo tiempo en este programa…”: David deja a todos boquiabiertos con su debut de ensueño

El concursante ha resuelto el panel del ¿Dónde Están? a la primera con una táctica nunca antes vista.

“Mira que llevo tiempo en este programa…”: David deja a todos boquiabiertos con su debut de ensueño

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Cada concursante tiene sus propias estrategias para el ¿Dónde Están?, una de las pruebas más complicadas a la que se enfrentan en Pasapalabra. Sin embargo, el truco de David no se había visto nunca.

En su primer programa, el aspirante al bote ha demostrado venir súper preparado con una táctica que, desde luego, ha depurado mucho antes de acudir al plató. Como si estuviese bendiciendo la prueba, el recién llegado ha conseguido resolver el panel sin titubear ni un segundo.

“Mira que llevo tiempo en este programa…”, ha dicho Roberto Leal dando a entender entre risas y estupefacción que jamás había visto nada igual. ¡No te pierdas este momentazo!

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