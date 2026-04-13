La cara de sorpresa de Aníbal Gómez cuando no validan su última respuesta: “Había entrado pero no se la podemos dar”

Las Palabras Cruzadas tenían escondidas palabras que completaban títulos de canciones, y mientras el equipo naranja lo ha resuelto de un plumazo, al equipo azul se le ha resistido esta prueba.

Javier, Leonor Lavado y Aníbal Gómez no han estado finos a la hora de resolverla, pues los fallos se iban sucediendo uno tras otro. Y cuando parecía que agarraban ritmo para completarla, se encontraron con el “¡Tiempo!” de Roberto Leal.

Pero lo peor no había pasado todavía, pues Aníbal había respondido sobre el tiempo, una respuesta correcta que el presentador no pudo validar. “Había entrado pero no se la podemos dar”, ha señalado Roberto ante la atónita mirada del invitado, para después explicar el insólito motivo por el que no valía su respuesta. ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!