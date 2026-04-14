"¡Qué maravilla!": David de Jorge sorprende con un revuelto de trufa negra con patatas pajas
El cocinero ha enseñado a Pablo Motos y a Sonsoles Ónega a preparar un plato fácil, rápido e irresistible.
Publicidad
David de Jorge ha vuelto al programa para cocinar con Pablo Motos y Sonsoles Ónega. En esta ocasión, el colaborador ha querido enseñar a preparar a los presentadores un revuelto de trufa negra con patata. "¡Qué maravilla!", ha dicho Sonsoles Ónega nada más oler el producto.
Para preparar este plato, necesitamos nata, mantequilla, huevos, sal, aceite, una trufa negra fresca y una bolsa de patatas tipo 'paja. Lo primero que debemos hacer es batir los huevos y, posteriormente, pelaremos una parte de la trufa negra para picarla y rehogarla en la sartén con un poco de mantequilla.
Las patatas pajas las añadiremos al huevo batido. Removeremos bien y echaremos la mezcla sobre la sartén, intentando que no se cuaje demasiado con el calor. Una vez listo, podemos emplatar. ¡Descubre todos los trucos para hacer esta receta perfecta en el vídeo de arriba!
Publicidad