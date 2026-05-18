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Mejores momentos | 18 de mayo

El enfado de José Manuel Parada en La Pista: “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”

Al invitado tampoco le ha gustado la canción que le ha tocado en su segundo duelo contra Paloma Lago, y ha reivindicado a artistas como Marisol, Rocío Dúrcal o Karina.

El enfado de José Manuel Parada en La Pista

El enfado de José Manuel Parada en La Pista: “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”

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Alberto Mendo
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Para gustos, los colores… o la música. En La Pista suenan canciones de todos los estilos, épocas e idiomas, como no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que se juegan tres duelos en cada programa de Pasapalabra. A David Civera le encantó en la pasada tarde el tema que le tocó, un ‘Don’t worry, be happy’ con el que hizo pleno y que le sirvió para reivindicar este tipo de música de “buen rollo”.

David Civera en Pasapalabra

Sin embargo, a José Manuel Parada le han tocado en esta visita de momento canciones muy alejadas de su estilo. De hecho, se ha desesperado en su segundo duelo contra Paloma Lago. También la modelo, pese al título con otras palabras que les ha dado Roberto Leal. Ninguno ha conseguido acertar ‘Esos ojos negros’, de Duncan Dhu.

En el caso de Parada, su queja ha sido evidente: “Con las canciones tan bonitas de Karina, de Rocío Dúrcal…”. Su divertido enfado ha provocado las risas en el resto de la mesa, y ha seguido proponiendo “a Marisol, Joselito, Manolo Escobar”. “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”, ha propuesto. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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